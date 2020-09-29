В Алтайском крае не перепроверяют тесты на коронавирус из частных клиник

То, что 85% первичных результатов подтверждаются, позволяет не проводить повторное тестирование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края, сказала Калинина.
Ре-тестирование будут проводить выборочно.
В случае выявления положительного результата клиника уведомляет пациента о том, чтобы он обратился в свою поликлинику по месту жительства.
Частные клиники делают от 900 до 1 300 тестов в сутки и в последнее время нарастили свои объемы. Только «частники» провели в Алтайском крае порядка 77 тыс. тестов на COVID-19.