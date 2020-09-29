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В Алтайском крае не перепроверяют тесты на коронавирус из частных клиник

ПЦР-лаборатория Центра эпидемиологии Алтайского края больше не проводит повторное тестирование тех, у кого в частных клиниках выявили положительный результат, сообщила 28 сентября на пресс-конференции замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

То, что 85% первичных результатов подтверждаются, позволяет не проводить повторное тестирование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края, сказала Калинина.

Ре-тестирование будут проводить выборочно.

В случае выявления положительного результата клиника уведомляет пациента о том, чтобы он обратился в свою поликлинику по месту жительства.

Частные клиники делают от 900 до 1 300 тестов в сутки и в последнее время нарастили свои объемы. Только «частники» провели в Алтайском крае порядка 77 тыс. тестов на COVID-19.

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