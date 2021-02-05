В Алтайском крае не снижается ежедневное число умерших пациентов с ковидом

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 661 человек и 638 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 355 пациентов, 89 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае близится к 40 тысячам (39 905 человек). Выздоровели всего 35 739 пациентов, умерло 2 026 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 48,
- Рубцовск — 16,
- Бийск — 12,
- Заринск и Яровое — по 6 заболевших,
- Бийский, Завьяловский, Локтевский, Поспелихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
- Алейск, Заринский, Каменский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Косихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Солонешенский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
- Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевской, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Советский, Солтонский, Табунский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
На утро 5 февраля получили первую прививку 14 289 (+860 за сутки) жителей края и 2 151 (+192) человека уже полностью привиты (получили две прививки).