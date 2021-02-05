В Алтайском крае не снижается ежедневное число умерших пациентов с ковидом

181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 102 пациента, 14 человек не справились с болезнью. Об этом говорится в ежедневной сводке оперштаба, опубликованной утром 5 февраля.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 661 человек и 638 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 355 пациентов, 89 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае близится к 40 тысячам (39 905 человек). Выздоровели всего 35 739 пациентов, умерло 2 026 человек.

Новые случаи

Барнаул — 48,

Рубцовск — 16,

Бийск — 12,

Заринск и Яровое — по 6 заболевших,

Бийский , Завьяловский , Локтевский , Поспелихинский , Топчихинский , Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,

Завьяловский Локтевский Поспелихинский Топчихинский Шелаболихинский районы — по 4 заболевших, Алейск , Заринский , Каменский , Крутихинский , Курьинский , Мамонтовский , Первомайский , Тальменский , Угловский , Усть-Калманский , Целинный , Чарышский районы — по 3 заболевших,

Заринский Каменский Крутихинский Курьинский Мамонтовский Первомайский Тальменский Угловский Усть-Калманский Целинный Чарышский районы — по 3 заболевших, Белокуриха , Новоалтайск , Славгород , Алтайский , Косихинский , Михайловский , Немецкий национальный , Петропавловский , Рубцовский , Солонешенский , Хабарский районы — по 2 заболевших,

Новоалтайск Славгород Алтайский Косихинский Михайловский Немецкий национальный Петропавловский Рубцовский Солонешенский Хабарский районы — по 2 заболевших, Залесовский , Змеиногорский , Калманский , Ключевской , Краснощековский , Кулундинский , Новичихинский , Советский , Солтонский , Табунский , Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

На утро 5 февраля получили первую прививку 14 289 (+860 за сутки) жителей края и 2 151 (+192) человека уже полностью привиты (получили две прививки).