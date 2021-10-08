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Жизнь

В Алтайском крае непривитых чиновников отстраняют от работы

В Алтайском крае снизились темпы вакцинации, стало известно на заседании оперативного штаба.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

В крае привились около 700 тыс. человек, а плановый показатель для региона составляет 1,1 млн человек.

Вакцинацию прошли 66% медицинских работников, 79% работников образовательных учреждений, 82% работников подведомственных учреждений Минсоцзащиты, 61% работников сферы торговли и предпринимательства, перечислила руководитель Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

Самые низкие показатели — в сфере пищевой промышленности (33%) и среди работников транспорта (30%).

Масочный рейд в Барнауле.
Масочный рейд в Барнауле.
barnaul.org.

Специалисты Роспотребнадзора начали проверки трудовых коллективов с целью установления граждан, не прошедших вакцинацию.

«Участники заседания оперативного штаба поддержали предложение об активизации проведения контрольно-рейдовых мероприятий. Также отмечена необходимость поиска дополнительных стимулов к вакцинации граждан», — сообщает пресс-служба правительства края.

Мэр Бийска Александр Студеникин и замглавы администрации Барнаула Александр Артемов сообщили, что отдельные сотрудники муниципальных органов власти отстранены от работы за отказ от вакцинации.

При этом все более распространенной становится практика предоставления дополнительных выходных дней для привитых работников. Прозвучали предложения активизировать на предприятиях разъяснительную работу.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Ужесточение мер

Роспотребнадзор рекомендовал принять дополнительные ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса.

Речь идет об ограничении режима работы предприятий общепита, введении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, о проведении массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий при условии наполняемости не более 50% от вместимости помещений, но не более 500 человек.

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