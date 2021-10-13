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Жизнь

В Алтайском крае обещают снег и порывистый ветер. Но не везде

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в среду, 13 октября, снег, гололед и порывистый ветер.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

«В отдельных районах небольшие осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +3…+8 градусов. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле во второй половине дня небольшой мокрый снег. В утренние часы возможен туман.

Температура в краевой столице составит +3…+5 градусов. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду, порывы до 12 метров.

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