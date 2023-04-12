12 апреля
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Жизнь

В Алтайском крае объявили начало пожароопасного сезона

В Алтайском крае с 12 апреля объявлено о начале пожароопасного сезона постановлением правительства Алтайского края. Об этом сообщают в ГУ МЧС.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

С приходом весны в Алтайском крае и особенно в Барнауле почти сошел весь снег. Прошлогодняя трава обнажилась и высохла, из-за чего появился риск ее возгорания.

Только за 11 апреля на территории края ликвидировали 45 пожаров. Основная причина пожаров — горение мусора и травы. Надзорные органы составили шесть протоколов и вынесли более 30 предостережений.

Сотрудники МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов и представителями муниципалитетов регулярно проводят рейды. Они используют беспилотную авиацию, проводят беседы с гражданами и предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Какой период самый опасный?

Специалисты отмечают, что самое опасный период — весенне-осенний. В это время начинается очистка территорий от сухой травы, прилегающих к лесному массиву.

Чаще всего люди прибегают к простому выжиганию сухой травы, что может привести к распространению огня. Ежегодно среди причин возникновения лесных пожаров значится переход огня с полей и муниципальный образований.

Особенно стоит быть аккуратными дачникам, ведь сезон садово-огородных работ уже начался.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

Профилактика пожаров

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает:

  • Не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;
  • Выезжая на отдых, не разводите костры;
  • Не позволяйте детям играть с огнем

«Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжелыми последствиями», — напоминают в ведомстве.

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