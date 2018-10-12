В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за снега и похолодания

В Алтайском крае на выходных, 13 и 14 октября, прогнозируют дождь и усиление ветра. Также возможен мокрый снег. В регионе объявили штормовое предупреждение, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

С прохождением холодных фронтов в регионе понизится температура. Заметно похолодает в ночь на воскресенье: температура опустится до −2…+3 градусов. Днем 14 октября воздух прогреется до +5…+10.

Днем 13 октября на большей части Алтайского края прогнозируют дождь. А ночью 14 октября в отдельных районах возможны дождь с мокрым снегом, местами гололед.

В субботу днем, 13 октября, будет дуть юго-западный ветер: порывы 10−15 м/с, местами возможно усиление до 24 м/с. Днем 14 октября в крае будет западный ветер, 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с.

Холодная погода продержится и всю следующую неделю. Ночью в понедельник в регионе будет 0…-5 градусов, а днем +6…+11. Кратковременное потепление ожидают во вторник по южным и восточным районам края.