В Алтайском крае обновили список закрытых из-за непогоды дорог

По данным на 8 утра 24 января на Алтае остаются перекрытыми ряд дорожных направлений. Список на своей сайте публикует минтранс региона.

В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, метелью, введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильных дорогах регионального значения:

«Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан», на участке от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан.

«Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка -Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от г. Змеиногорск до г. Рубцовск.

«Алейск — Чарышское», от г. Алейск до с. Чарышское.

«Алейск — Петропавловское — Смоленское», от г. Алейск до с. Краснодарское Усть -Пристанского района.

«А-322 — Горняк — Староалейское», от г. Горняк до с. Староалейское.

«Батурово — Киприно — Юдиха».

«Мамонтово — Солоновка- а/д А-322» ( в Новичихинском районе)

в Новичихинском районе) «Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха» ( в Новичихинском районе).

в Новичихинском районе). «Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород», от с. Баево до с. Верх Суетка , от с. Нижняя Суетка до г. Славгород.

от с. Нижняя Суетка до г. Славгород. «Мельниковка-Александровка»

«Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава»

«Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан.

Таким образом, движение полностью перекрыто еще на четырех трассах.

Метель на трассе , МЧС. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, что в Топчихинском районе движение также остается закрытым по следующим дорогам: Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха, Топчиха — Чистюнька — К-13, Чистюнька — Володарка — причал, Топчиха — Парфеново — Песчаное, Топчиха — Хабазино — Краснаярка — Нагорный, Топчиха — Переясловка — Труд, Макарьевка — Лаврентьевка, Ракиты — Сидоровка — Чаячье, Колпаково — Победим — Степной, Победим — Зеленый, Подьезд к пос. Комариха, Подьезд к пос. Ульяновский, Подьезд к пос. Крутиха, Подьезд к с. Зимино, Подьезд к пос. Кировскому, Подьезд к пос. Садовому, Подьезд к пос. Топольному, Подьезд к с. Покровка, Подьезд к с. Ключи, Подьезд к с. Михайловка.

Введено временное ограничение для пассажироперевозящего и грузового транспорта действует на дорогах:

Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (от с. Завьялово до р.п.Благовещенка)

Луговое-Андроново-Баево (от с. Ключи до с. Баево)

Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр.Новосибирской области (от с. Кулунда до с. Бурла)

Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби (от с. Романово до г. Камень-на-Оби)

Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (от с. Родино до с. Кулунда)

Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара) от с. Новомихайловка до с.Павловск.

Напоминаем водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию! Будьте внимательны! При возможности просим отказаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями!

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, (3852) 202−621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.