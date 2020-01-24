В Алтайском крае обновили список закрытых из-за непогоды дорог

В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, метелью, введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на автомобильных дорогах регионального значения:
- «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан», на участке от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан.
- «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка -Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от г. Змеиногорск до г. Рубцовск.
- «Алейск — Чарышское», от г. Алейск до с. Чарышское.
- «Алейск — Петропавловское — Смоленское», от г. Алейск до с. Краснодарское Усть -Пристанского района.
- «А-322 — Горняк — Староалейское», от г. Горняк до с. Староалейское.
- «Батурово — Киприно — Юдиха».
- «Мамонтово — Солоновка- а/д А-322» (в Новичихинском районе)
- «Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха» (в Новичихинском районе).
- «Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород», от с. Баево до с. Верх Суетка, от с. Нижняя Суетка до г. Славгород.
- «Мельниковка-Александровка»
- «Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава»
- «Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан.
Таким образом, движение полностью перекрыто еще на четырех трассах.
Напомним, что в Топчихинском районе движение также остается закрытым по следующим дорогам: Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха, Топчиха — Чистюнька — К-13, Чистюнька — Володарка — причал, Топчиха — Парфеново — Песчаное, Топчиха — Хабазино — Краснаярка — Нагорный, Топчиха — Переясловка — Труд, Макарьевка — Лаврентьевка, Ракиты — Сидоровка — Чаячье, Колпаково — Победим — Степной, Победим — Зеленый, Подьезд к пос. Комариха, Подьезд к пос. Ульяновский, Подьезд к пос. Крутиха, Подьезд к с. Зимино, Подьезд к пос. Кировскому, Подьезд к пос. Садовому, Подьезд к пос. Топольному, Подьезд к с. Покровка, Подьезд к с. Ключи, Подьезд к с. Михайловка.
Введено временное ограничение для пассажироперевозящего и грузового транспорта действует на дорогах:
Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (от с. Завьялово до р.п.Благовещенка)
Луговое-Андроново-Баево (от с. Ключи до с. Баево)
Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр.Новосибирской области (от с. Кулунда до с. Бурла)
Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби (от с. Романово до г. Камень-на-Оби)
Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (от с. Родино до с. Кулунда)
Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара) от с. Новомихайловка до с.Павловск.
Напоминаем водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию! Будьте внимательны! При возможности просим отказаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями!
Телефоны диспетчерских служб:
дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, (3852) 202−621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.