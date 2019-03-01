На нескольких участках Чуйского тракта ограничат движение из-за военных

В связи с плановым движением военных колонн 4 и 5 марта будет временно ограничено движение для всех видов транспорта. ГИБДД Алтайского края призывает водителей заранее планировать свои поездки.

4 марта с 4 до 7 утра будет временно ограничено движение на автодороге «Новокраюшкино — Первомайское — Озерки — а/д Р-256», а также на автодороге «Баюновские Ключи — а/д Р-256».

5 марта с 9.15 до 10.15 будет временно ограничено движение на автодороге «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — подъезд к селу Косиха». 5 марта с 12.45 минут до 13.45 минут будет временно ограничено движение на автодороге «подъезд к селу Косиха — а/д Р-256».

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.