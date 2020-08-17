В Алтайском крае ОНФ проник в окна многофункциональных центров

Окна приема обращений называются «ОНФ. Помощь». Отделения МФЦ, где готовы принимать тревожные сигналы граждан, работают теперь в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.
В ОНФ пояснили, что готовы принимать обращения жителей Алтайского края, касающиеся проблем жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания, образования, предоставления социальной поддержки, разрешения трудовых споров и других вопросов.
Все обращения будут регистрироваться и далее направляться в профильные органы государственной власти и местного самоуправления, волонтерам и некоммерческим организациям, активистам ОНФ.
Сергей Войтюк,
глава регионального исполкома ОНФ:
Благодаря общественным приемным в МФЦ граждане получили дополнительную возможность сообщать о своих проблемах властям, обращать внимание активистов ОНФ на острые ситуации в разных сферах. Это позволит оперативно помогать людям, принимать системные меры для решения типичных проблем. Обращения граждан в окнах «ОНФ. Помощь» принимаются в соответствии с режимом работы филиалов МФЦ.
Куда обращаться с жалобами…
в Барнауле
- Павловский тракт, 58-г,
- ул. Сухэ-Батора, 20,
- ул. Шукшина, 32,
- пр-т Ленина, 6,
- пр-т Ленина, 179.
в Бийске
- ул. Промышленная, 6.
в Новоалтайске
- ул. Космонавтов, 6.