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18 августа
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Жизнь

В Алтайском крае ОНФ проник в окна многофункциональных центров

В семи многофункциональных центров (МФЦ) Алтайского края посетителям теперь предоставлена возможность обратиться в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Об этом сообщает региональное отделение ОНФ,

Окна приема заявлений "ОНФ. Помощь".
Окна приема заявлений "ОНФ. Помощь".
Региональный исполком ОНФ.

Окна приема обращений называются «ОНФ. Помощь». Отделения МФЦ, где готовы принимать тревожные сигналы граждан, работают теперь в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

В ОНФ пояснили, что готовы принимать обращения жителей Алтайского края, касающиеся проблем жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания, образования, предоставления социальной поддержки, разрешения трудовых споров и других вопросов.

Все обращения будут регистрироваться и далее направляться в профильные органы государственной власти и местного самоуправления, волонтерам и некоммерческим организациям, активистам ОНФ.

Сергей Войтюк.
Сергей Войтюк.
onf.ru.

Сергей Войтюк,
глава регионального исполкома ОНФ:

Благодаря общественным приемным в МФЦ граждане получили дополнительную возможность сообщать о своих проблемах властям, обращать внимание активистов ОНФ на острые ситуации в разных сферах. Это позволит оперативно помогать людям, принимать системные меры для решения типичных проблем. Обращения граждан в окнах «ОНФ. Помощь» принимаются в соответствии с режимом работы филиалов МФЦ.

Куда обращаться с жалобами…

в Барнауле

  • Павловский тракт, 58-г,
  • ул. Сухэ-Батора, 20,
  • ул. Шукшина, 32,
  • пр-т Ленина, 6,
  • пр-т Ленина, 179.

в Бийске

  • ул. Промышленная, 6.

в Новоалтайске

  • ул. Космонавтов, 6.

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