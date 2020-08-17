В Алтайском крае ОНФ проник в окна многофункциональных центров

В семи многофункциональных центров (МФЦ) Алтайского края посетителям теперь предоставлена возможность обратиться в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Об этом сообщает региональное отделение ОНФ,

Окна приема обращений называются «ОНФ. Помощь». Отделения МФЦ, где готовы принимать тревожные сигналы граждан, работают теперь в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

В ОНФ пояснили, что готовы принимать обращения жителей Алтайского края, касающиеся проблем жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания, образования, предоставления социальной поддержки, разрешения трудовых споров и других вопросов.

Все обращения будут регистрироваться и далее направляться в профильные органы государственной власти и местного самоуправления, волонтерам и некоммерческим организациям, активистам ОНФ.

Сергей Войтюк. onf.ru.

Сергей Войтюк,

глава регионального исполкома ОНФ:

Благодаря общественным приемным в МФЦ граждане получили дополнительную возможность сообщать о своих проблемах властям, обращать внимание активистов ОНФ на острые ситуации в разных сферах. Это позволит оперативно помогать людям, принимать системные меры для решения типичных проблем. Обращения граждан в окнах «ОНФ. Помощь» принимаются в соответствии с режимом работы филиалов МФЦ.

Куда обращаться с жалобами…

в Барнауле

Павловский тракт , 58-г,

58-г, ул. Сухэ-Батора , 20,

20, ул. Шукшина , 32,

32, пр-т Ленина , 6,

6, пр-т Ленина , 179.

в Бийске

ул. Промышленная , 6.

в Новоалтайске