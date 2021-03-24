В Алтайском крае оптимизировали работу следователей

В СУ СКР по Алтайскому краю упразднили два отдела. Это нужно для оптимизации работы управления, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 23 марта в структуре СУ СКР больше не существуют организационно-контрольный отдел и отдел процессуального контроля, на базе которых создали контрольно-следственный отдел.

«Проведенные организационно-штатные мероприятия направлены на оптимизацию работы следственного управления по рассмотрению сообщений о преступлениях и расследованию уголовных дел, подследственных следственным органам Следственного комитета Российской Федерации», — объяснили в управлении.

Общая штатная численность следственного управления в крае составляет 336 человек, в структуре 21 следственный отдел, говорится на сайте ведомства.