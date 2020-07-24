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Жизнь

В Алтайском крае опубликовали кадры черного аиста, которые не добыть фотоаппаратом

Краснокнижный черный аист попал в объектив фотоловушки в Кислухинском заказнике. Снимки опубликовало краевое минприроды.

Птенцы черного аиста.
Птенцы черного аиста.
Алексей Эбель.

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Кислухинскому заказнику Сергей Байдуков установил ловушки напротив гнезда черного аиста. Он ежегодно отслеживает краснокнижников, ведет их учет, особое внимание обращает на расселение пернатых.

«Фотоловушка — замечательная вещь для наблюдения за дикой природой. Такие кадры добыть фотоаппаратом или видеокамерой практически невозможно. Аисты получились славные», — поделился Байдуков.

Каждый год аисты возвращаются в старое гнездо, достраивая и подправляя его.

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