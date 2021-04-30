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Жизнь

В Алтайском крае опять ляжет снег. Стало известно, какая погода будет на майских праздниках

Дожди, мокрый снег и установление временного снежного покрова — такие погодные сюрпризы ожидаются местами в Алтайском крае на майские праздники.

Снег в мае в Барнауле.
Снег в мае в Барнауле.
Анна Зайкова

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, 1 мая районы Алтайского края испытают влияние холодных фронтов.

В этой связи в дневное время на большей части региона ожидается дождь, а вечером местами в восточных и предгорных районах возможен мокрый снег.

В итоге ночью 2 мая местами в северо-восточных районах и предгорьях вероятно установление временного снежного покрова, который, впрочем, быстрой сойдет.

В дневное время 2 мая на районы края окажет влияние антициклон, осадков не ожидается.

Снег в селе Романово 15 мая.
Снег в селе Романово 15 мая.
Иван Анатольев.

Ночные температуры 1−2 мая будут балансировать в диапазоне −3…+5 градусов. 1 мая днем будет +10…+15 градусов, 2 мая станет теплее — уже +13…+18 градусов.

В дальнейшем в Алтайском крае температуры воздуха будут возрастать.

В понедельник, 3 мая, в большинстве районов будет +17…+22 градуса, местами до +27 градусов.

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