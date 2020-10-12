+169. В Алтайском крае осталось 260 свободных коек для пациентов с коронавирусом

Большинство новых заболевших в Барнауле — 63, Бийске — 25 и Новоалтайске — 20. В Заринске — 12, Первомайском районе — 11, Косихинском районе — 8, Калманском районе — 5, в Рубцовске — 4, ЗАТО Сибирский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы — по 3 заболевших, Троицкий, Шипуновский районы — по 2 заболевших, Славгород, Бийский, Михайловский, Панкрушихинский, Шелаболихинский районы — по одному заболевшему.
В госпиталях лечится 1 490 пациентов. В тяжелом состоянии 278, из них на ИВЛ — 113. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 27 пациентов.
1540 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 123 человека продолжают там находиться по другим обстоятельствам.
3 469 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.
Всего в крае развернули 3 413 коек, из них с кислородом 1665. По подсчетам оперштаба, свободных осталось 260.
За сутки умерло 5 человек (всего с начала пандемии скончалось 589 пациентов).
Всего заболевших — 15 338, выздоровело — 13 232 (+174 за сутки).