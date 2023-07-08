В Алтайском крае остался на свободе боксер, смертельно избивший мужчину в баре

Инцидент произошел в январе 2022 года. 29-летний Никита Широбоков в тот день делал предложение своей девушке, но в какой-то момент ввязался в конфликт, перешедший в драку.
31-летний боксер Илья Мамешин дважды ударил Никиту по голове. Тот свалился, ударился о кафельный пол, но попытался встать. Тогда Мамешин нанес еще один удар.
Через несколько дней 29-летний мужчина скончался от перелома костей основания черепа.
Впоследствии выяснилось, что Широбоков служил в Росгвардии, в момент трагедии был не при исполнении.
Его характеризовали как спокойного и доброго человека, который не вступал в конфликтные ситуации. О причинах стычки с Мамешиным неизвестно до сих пор.
Мамешину вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Мужчина признал вину частично.
Обвиняемый утверждал, что не бил погибшего, лишь отталкивал руками.
6 июля этого года Мамешину вынесли приговор. По словам матери погибшего, дел переквалифицировали на более мягкую статью - причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.
Однако бийский суд посчитал справедливым другой приговор - год ограничения свободы и выплата компенсации морального вреда в размере чуть менее 1,2 млн рублей.
Мамешин не сможет выходить из дома в определенное время суток, будет ограничен на выезд из города, посещение определенных заведений и в смене места жительства.
Потерпевшая сторона готовится обжаловать судебное решение, с которым также не согласна прокуратура.
Ранее трем барнаульским военнослужащим, ушедшим в самоволку, вынесли приговор.