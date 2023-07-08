В Алтайском крае остался на свободе боксер, смертельно избивший мужчину в баре

В Бийске вынесли приговор тренеру по боксу Павлу Мамешину, который до смерти избил в баре мужчину, сообщает " Банкфакс ".

Инцидент произошел в январе 2022 года. 29-летний Никита Широбоков в тот день делал предложение своей девушке, но в какой-то момент ввязался в конфликт, перешедший в драку.

31-летний боксер Илья Мамешин дважды ударил Никиту по голове. Тот свалился, ударился о кафельный пол, но попытался встать. Тогда Мамешин нанес еще один удар.

Через несколько дней 29-летний мужчина скончался от перелома костей основания черепа.

Впоследствии выяснилось, что Широбоков служил в Росгвардии, в момент трагедии был не при исполнении.

Его характеризовали как спокойного и доброго человека, который не вступал в конфликтные ситуации. О причинах стычки с Мамешиным неизвестно до сих пор.

Кулак, удар. СС0

Мамешину вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Мужчина признал вину частично.

Обвиняемый утверждал, что не бил погибшего, лишь отталкивал руками.

6 июля этого года Мамешину вынесли приговор. По словам матери погибшего, дел переквалифицировали на более мягкую статью - причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.

Однако бийский суд посчитал справедливым другой приговор - год ограничения свободы и выплата компенсации морального вреда в размере чуть менее 1,2 млн рублей.

Мамешин не сможет выходить из дома в определенное время суток, будет ограничен на выезд из города, посещение определенных заведений и в смене места жительства.

Потерпевшая сторона готовится обжаловать судебное решение, с которым также не согласна прокуратура.

Ранее трем барнаульским военнослужащим, ушедшим в самоволку, вынесли приговор.