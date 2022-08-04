4 августа
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Жизнь

В Алтайском крае остановили контрабанду сектантской литературы

На границе с Алтайским краем пресекли ввоз партии запрещенной в РФ литературы. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Нарушители пытались провезти более 100 книг о деятельности секты «Свидетели Иеговы», запрещенной на территории России.

По сообщению ведомства, контрабанду остановили на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» в Алтайском крае. При осмотре грузовового автомобиля сотрудники погранконтроля нашли более сотни экстремистских изданий.

Всего с начала 2022 года пограничники изъяли из незаконного оборота более 150 экземпляров запрещенной литературы.

Ранее на Алтае задержали организатора ячейки запрещенных в России «Свидетелей Иеговы».

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