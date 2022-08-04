В Алтайском крае остановили контрабанду сектантской литературы

Нарушители пытались провезти более 100 книг о деятельности секты «Свидетели Иеговы», запрещенной на территории России.
По сообщению ведомства, контрабанду остановили на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» в Алтайском крае. При осмотре грузовового автомобиля сотрудники погранконтроля нашли более сотни экстремистских изданий.
Всего с начала 2022 года пограничники изъяли из незаконного оборота более 150 экземпляров запрещенной литературы.
Ранее на Алтае задержали организатора ячейки запрещенных в России «Свидетелей Иеговы».