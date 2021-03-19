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Жизнь

В Алтайском крае осторожно ослабили коронавирусные ограничения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующие изменения он внес в коронавирусный указ, сообщили 19 марта в правительстве региона.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

С 1 апреля Фонд социального страхования прекратит выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65 плюс или страдающим хроническими заболеваниями.

В правительстве подчеркнули, что поступает много обращений от руководителей различных учреждений, в том числе культуры и образования, где работает много граждан старше 65 лет, с просьбами разрешить данным специалистам выйти на работу.

«Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений, с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение», — говорится в сообщении властей.

Также полностью сняли временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа развлечения запрещались с 23:00 до 6:00.

Изменения вступают в силу 21 марта.

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