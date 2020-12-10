В Алтайском крае от коронавируса скончался один из первых фермеров

Виктор Лобанов скончался в больнице, его привезли на госпитализацию в тяжелом состоянии.
Фермерством он начал заниматься в 1990 году и отдал любимому делу 30 лет своей жизни.
Пашня Виктора Лобанова за 30 лет выросла с 326 до 6000 тыс. гектаров. Это было одно из крупнейших хозяйств в районе.
Кстати, на сайте Усть-Калманского района по странному стечению обстоятельств 10 декабря также было опубликовано важное предупреждение для жителей.
Администрация муниципалитета предупреждает, что в крае имеются случаи отравления от внутреннего употребления кожного антисептика для обработки рук Antisepts (производства ИП Калинин Александр Валерьевич, Свердловская область).
В дезинфицирующей жидкости определено содержание метанола от 62% до 69%.