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10 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае от коронавируса скончался один из первых фермеров

72-летний фермер из Усть-Калманского района умер от коронавируса, сообщает «Вести-Алтай». Он был в числе первых создателей фермерских хозяйств на Алтае и некоторое время рукводил отраслевым союзом.

Свеча.
Свеча.
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Виктор Лобанов скончался в больнице, его привезли на госпитализацию в тяжелом состоянии.

Фермерством он начал заниматься в 1990 году и отдал любимому делу 30 лет своей жизни.

Пашня Виктора Лобанова за 30 лет выросла с 326 до 6000 тыс. гектаров. Это было одно из крупнейших хозяйств в районе.

Кстати, на сайте Усть-Калманского района по странному стечению обстоятельств 10 декабря также было опубликовано важное предупреждение для жителей.

Администрация муниципалитета предупреждает, что в крае имеются случаи отравления от внутреннего употребления кожного антисептика для обработки рук Antisepts (производства ИП Калинин Александр Валерьевич, Свердловская область).

В дезинфицирующей жидкости определено содержание метанола от 62% до 69%.

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