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Жизнь

В Алтайском крае от коронавируса умер еще один известный врач

Известный барнаульский хирург Сергей Бубенчиков умер 27 ноября от коронавируса в возрасте 45 лет. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Он работал в 12-й городской больнице Барнаула, оказывая помощь пациентам с диагнозом COVID-19.

Как сообщает паблик, доктор сам заразился коронавирусом и был госпитализирован в 5-ю городскую больницу. Но спасти его врачи не смогли.

В краевом минздраве информацию подтвердили.

Бубенчиков был добрым и отзывчивым человеком. Всегда первым приходил на помощь как пациентам, так и сотрудникам больницы. Сергей Петрович спас многих пациентов города и Алтайского края. Он был превосходным специалистом.

ИД «Алтапресс» выражает соболезнования родным и близким Сергея Петровича.

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