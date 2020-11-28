В Алтайском крае от коронавируса умер еще один известный врач

Он работал в 12-й городской больнице Барнаула, оказывая помощь пациентам с диагнозом COVID-19.
Как сообщает паблик, доктор сам заразился коронавирусом и был госпитализирован в 5-ю городскую больницу. Но спасти его врачи не смогли.
В краевом минздраве информацию подтвердили.
Бубенчиков был добрым и отзывчивым человеком. Всегда первым приходил на помощь как пациентам, так и сотрудникам больницы. Сергей Петрович спас многих пациентов города и Алтайского края. Он был превосходным специалистом.
ИД «Алтапресс» выражает соболезнования родным и близким Сергея Петровича.