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Жизнь

В Алтайском крае от засухи погибли посевы на площади более 155 тыс. гектаров

В Алтайском крае завершают прием документов от фермеров, пострадавших от засухи, сообщает региональный минсельхоз.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

Глава министерства Александр Чеботаев отметил, что документы, обосновывающие материальный ущерб от засухи, уже оформили 209 хозяйств из 30 районов.

«Площадь гибели посевов составила 155,7 тысячи гектаров. По прямым понесенным затратам ущерб составляет около 700 миллионов рублей. В числе обратившихся хозяйств 12 подали документы на застрахованные поля площадью 12,5 тысячи гектаров», — обрисовал Чеботаев ситуацию на 27 июля.

Все документы 1 августа направят в Минсельхоз РФ, напомнил региональный министр.

Также он рассказал о ходе уборочной кампании — зерновые и зернобобовые убрали на 83 тыс. гектарах, причем в 2019 году такой объем работ выполнили лишь к середине августа.

«Валовой сбор зерна в крае составляет около 150 тысяч тонн. Активно идет уборка озимых, а также яровых — ячменя, овса, гороха», — отметили в министерстве.

На особом контроле заготовка кормов: припасено 43% сена и 50% сенажа — кормообеспеченность составляет 38% от потребности.

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