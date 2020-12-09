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В Алтайском крае открылась волшебная почта Деда Мороза

Алтайская резиденция Деда Мороза и компания «Ростелеком» запустили в Барнауле совместную акцию «Волшебная почта Деда Мороза». На очереди — Бийск и Новоалтайск.

В Алтайском крае открылась волшебная почта Деда Мороза.
В Алтайском крае открылась волшебная почта Деда Мороза.
Ольга Корнилова

Четвертого декабря в России отмечался предновогодний праздник — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, который посвящен всем, кто верит в сказочного волшебника и адресует ему свои мечты и пожелания. С этого дня у взрослых и детей появилась возможность написать письмо алтайскому Деду Морозу и отправить послание волшебной почтой.

Организаторы акции разместили специальные почтовые ящики в торговых центрах Galaxy, ARENA, «Европа» и «Праздничный» Барнаула. В день открытия волшебной почты на праздник приехал сам алтайский Дед Мороз в компании с другими сказочными героями.

Письмо с пожеланиями Деду Морозу можно написать дома или в торговом центре, на красочных бланках, которые размещены рядом с волшебной почтой и новогодней елкой. Организаторы будут забирать письма по мере наполнения почтовых ящиков и доставлять их в резиденцию волшебника в Белокуриху.

В барнаульском торговом центре «Пионер» и в ТЦ «Парк» Новоалтайска волшебная поста будет установлена 11 декабря, а в ТЦ «Ривьера» Бийска — 20 декабря.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Каждый взрослый родом из детства, в котором мир сказок и волшебства существовал наравне с реальным. Сейчас в нашей жизни много других «чудес» — интернет, цифровые технологии, но мы все равно поддерживаем веру в доброго волшебника Деда Мороза и хотим, чтобы все новогодние пожелания алтайских детей сбылись.

В Алтайском крае открылась волшебная почта Деда Мороза.
В Алтайском крае открылась волшебная почта Деда Мороза.
Ольга Корнилова

Расположение новогодних почтовых ящиков:

  • ТРЦ «Galaxy» (2 этаж, «Детский мир»)
  • ТРЦ ARENA (1 этаж, центральная елка у фонтана)
  • ТРЦ «Европа» (центральный вход, новогодняя фотозона)
  • ТРЦ «Праздничный» (3 этаж)
  • ТЦ «Ривьера» (магазин «Детский мир»)
  • ТЦ «Парк»
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