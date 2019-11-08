В Алтайском крае открыли мост и движение по новому участку на Чуйском тракте

В Тальменском районе 8 ноября официально открыли движение на участке реконструкции Чуйского тракта. Специалисты обновили не только дорогу, но и стратегически важный мост через Чумыш, а также автомобильные развязки. Общая стоимость работ составила 3 млрд рублей, которые выделили из федерального бюджета.

Почему мосту требовался ремонт

Строительство нового моста и подъездов к нему начали в 2014 году. Интенсивность движения транспорта на этом участке Чуйского тракта (150−158 км) составляет в среднем около 10−12 тысяч автомобилей в сутки, однако в туристический сезон может превышать 16 тысяч.

Старый мост через Чумыш был построен в 1959 году и уже не справлялся с нагрузкой. Большое количество деформационных швов требовало внимания и проведения ремонта, что создавало дополнительные затруднения автомобилистам и сказывалось на безопасности движения. Кроме того, еще одна конструктивная особенность — часто расположенные опоры, которые негативно влияли на паводковую ситуацию в районе во время ледохода.

Официальное открытие движения на участке реконструкции Чуйского тракта. Источник: пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

В чем особенности нового моста

На месте старой переправы построили мост с тремя русловыми и двумя береговыми опорами, длиной 305 метров. Ширина моста составляет около 30 метров. Пролетное строение — цельнометаллическое, выполненное по индивидуальному проекту. Такая конструкция обеспечивает автомобилистам повышенную комфортность, потому что деформационные швы расположены лишь в начале и конце моста.

Благодаря реконструкции пропускная способность моста возросла в три раза. На дороге — четырехполосное движение, по две полосы в каждом направлении. Протяженность подходов к мосту составляет 8,9 километров.

Сергей Титов, президент акционерного общества «Сибмост», рассказал, что в первую очередь на этом объекте обеспечена безопасность движения. Здесь предусмотрены пешеходные переходы, остановки и освещение.

Официальное открытие движения на участке реконструкции Чуйского тракта. Источник: пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства Алтайского края, от имени губернатора региона поздравил всех присутствующим с завершением работ. Он отметил, что этот участок Чуйского тракта не только объединяет три сибирских региона (Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай), но и является дорогой в соседние государства — Монголию и Китай.

«По мосту будут ежедневно проезжать десятки тысяч автомобилей. Кроме того, объект обеспечивает определенную безопасность района в период прохождения паводка. Самая главная оценка труда будет даваться автомобилистами, которые будут ездить по этому участку дороги», — сказал заместитель председателя правительства Алтайского края.

В свою очередь Сергей Самсоненко, глава Тальменского района, рассказал, что эта стройка шла ударными темпами. По его словам, открытие движения по новому участку — это праздник для всего района, края и Сибири в целом.

Официальное открытие движения на участке реконструкции Чуйского тракта. Источник: пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края, отметил, что новый мост обеспечивает пропускную способность более 30 тысяч автомобилей в сутки.

«Это позволит Чуйскому краю и Алтайскому краю развиваться, не создавая заторов и обеспечивая ту потребность в передвижении пассажиров и грузов, которая нам необходима», — сказал министр транспорта региона.

Официальное открытие движения на участке реконструкции Чуйского тракта. Источник: пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

Какие еще работы выполнили на обновленном участке

Для удобства и безопасности местных жителей специалисты также построили транспортные развязки в двух уровнях. Первая обеспечит доступ к райцентру Тальменка и поселку Староперуново, вторая — к населенным пунктам Наумово, Кашкарагаиха и Луговое. В частности построили тротуары, установили шумозащитные экраны, барьерные ограждения и дорожные знаки.

Отметим, что мост через реку Чумыш на Чуйском тракте реконструировали по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России» (2010 — 2020 годы). Генеральный подрядчик — акционерное общество «Сибмост».