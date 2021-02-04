Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае открывают новые пункты для вакцинации от ковида

До 15 февраля в Алтайский край поступит еще более 15 тысяч доз вакцины «Спутник V». По краю начнут открывать мобильные ФАПы, где все желающие смогут поставить прививки.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

В крупных населенных пунктах поставить прививку можно будет как в ЦРБ, так и в мобильном пункте. В 14 районах будут работать только мобильные ФАПы, так как условия местных больниц не позволяют разместить там оборудование для хранения вакцины.

В передвижных ФАПах можно будет прививать от 30 до 60 человек в день, указала «Алтайская правда».

Жителям отдаленных сел рекомендуют приезжать на вакцинацию в районные центры.

«Мобильные ФАПы оснащены необходимым морозильным оборудованием и позволят вести иммунизацию в отдаленных уголках, где, порой, не требуется большого количества вакцины», — отметила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Прививку от ковида уже поставили более 14 тыс. жителей Края. Пока не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектов, отметила Переладова.

Как уже сообщалось, с 1 февраля два мобильных комплекса работают около ТРЦ «Галактика» и «Пионер» в Барнауле.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость