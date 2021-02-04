В Алтайском крае открывают новые пункты для вакцинации от ковида

До 15 февраля в Алтайский край поступит еще более 15 тысяч доз вакцины «Спутник V». По краю начнут открывать мобильные ФАПы, где все желающие смогут поставить прививки.

В крупных населенных пунктах поставить прививку можно будет как в ЦРБ, так и в мобильном пункте. В 14 районах будут работать только мобильные ФАПы, так как условия местных больниц не позволяют разместить там оборудование для хранения вакцины.

В передвижных ФАПах можно будет прививать от 30 до 60 человек в день, указала «Алтайская правда».

Жителям отдаленных сел рекомендуют приезжать на вакцинацию в районные центры.

«Мобильные ФАПы оснащены необходимым морозильным оборудованием и позволят вести иммунизацию в отдаленных уголках, где, порой, не требуется большого количества вакцины», — отметила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Прививку от ковида уже поставили более 14 тыс. жителей Края. Пока не выявлено ни одного случая серьезных побочных эффектов, отметила Переладова.

Как уже сообщалось, с 1 февраля два мобильных комплекса работают около ТРЦ «Галактика» и «Пионер» в Барнауле.