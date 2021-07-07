В Алтайском крае откроют школы ухода за пожилыми

На базе 24 центров социального обслуживания в Алтайском крае откроют школы ухода за маломобильными пенсионерами. Также появятся и пункты проката технических средств реабилитации. Все это обещают устроить до 2025 года в рамках нацпроекта «Демография».

Пока такие школы работают только в двух городах и трех районах края, рассказала глава краевой соцзащиты, министр Наталья Оськина.

В 2021 году планируется открытие школ на базе еще шести комплексных центров социального обслуживания в Барнауле, Павловском, Тальменском, Троицком, Топчихинском районах.

«В них будут обучать родственников правильному уходу за пожилыми людьми, выдавать средства реабилитации и обучать ими пользоваться. Также специалисты научат правильно организовывать жилое пространство пожилого человека», — приводит слова Оськиной пресс-служба ведомства.

В 2020 году услугами школ воспользовались около тысячи человек, но число участников групп пришлось сократить из-за эпидситуации.

Всего в Алтайском крае насчитывается 622 тыс. жителей старшего возраста, 28% от общей численности населения.

Ранее altapress.ru узнал секреты краевого кризисного центра для женщин.