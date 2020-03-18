В Алтайском крае отменили поезда в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан

В целях профилактики коронавирусной инфекции в Алтайском крае временно прекращается железнодорожное сообщение с Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном, сообщают на официальном сайте региона.

В соответствии с уведомлением акционерного общества «НК «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. Для этого пассажиры должны обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы можно сдать с помощью веб-ресурсов, через которые их оформляли», — отмечается на сайте РЖД.

Движение приостанавливают следующие пассажирские поезда: Движение приостанавливают пассажирские поезда: № 7/8 Алматы — Саратов отправлением из Алматы с 18 марта проследует до станции Уральск , оправлением из Саратова с 21 марта отменяется;

оправлением из Саратова с 21 марта отменяется; № 39/40 Нур-Султан — Челябинск отправлением из Нур-Султана с 18 марта проследует до станции Костанай , из Челябинска с 19 марта отменяется;

из Челябинска с 19 марта отменяется; № 83/84 Караганды — Москва отправлением из Караганды с 18 марта проследует до станции Петропавловск , из Москвы с 20 марта отменяется;

из Москвы с 20 марта отменяется; № 145/146 Караганды — Омск отправлением из Караганды — с 17 марта , из Омска — с 18 марта;

из Омска — с 18 марта; № 301/302 Алматы — Новосибирск отправлением из Алматы с 18 марта проследует до станции Семей , из Новосибирска с 20 марта отменяется;

из Новосибирска с 20 марта отменяется; № 303/304 Алматы — Казань отправлением из Алматы — с 23 марта , из Казани — с 26 марта , в том числе группа беспересадочных вагонов Бишкек — Казань;

из Казани — с 26 марта в том числе группа беспересадочных вагонов Бишкек — Казань; № 363/364 Томск — Караганды ( формирование ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ») отправлением из Томска , из Караганды — с 17 марта;

формирование ОАО «РЖД» и АО «НК «КТЖ») отправлением из Томска из Караганды — с 17 марта; № 391/392 Томск — Риддер отправлением из Томска — с 20 марта , из Риддера — с 23 марта;

из Риддера — с 23 марта; № 625/626 Атырау — Астрахань отправлением из Атырау — с 18 марта , из Астрахани — с 19 марта;

из Астрахани — с 19 марта; № 6814/6813 Костанай — Троицк отправлением со станции Костанай с 18 марта проследует до станции Каерак , из Троицка с сегодняшнего дня отменяется;

из Троицка с сегодняшнего дня отменяется; № 6871/6872 Уральск — Озинки отправлением из Уральска с 19 марта проследует до станции Семиглавый Мар , из Озинок с 19 марта отменяется;

из Озинок с 19 марта отменяется; № 6754/6753 Оренбург — Илецк отправлением из Оренбурга и Илецка — с 17 марта.

№ 6117/6118 , № 6119/6120 Рубцовск — Локоть — Алейская отправлением из Рубцовска и Алейской — с 17.03.2020.

Также приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов в соответствии с уведомлением АО «Узбекистанские железные дороги» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Движение приостанавливают следующие пассажирские поезда: Движение приостанавливают пассажирские поезда: № 334/333 Ташкент — Саратов — Ташкент отправлением из Ташкента с 16 марта , из Саратова — с 19 марта;

из Саратова — с 19 марта; № 381/382 Ташкент — Уфа — Ташкент отправлением из Ташкента с 19 марта , из Уфы — с 21 марта;

из Уфы — с 21 марта; № 369/370 Ташкент — Новосибирск — Ташкент отправлением из Ташкента с 18 марта , из Новосибирска — с 21 марта;

из Новосибирска — с 21 марта; № 324/323 Ташкент — Волгоград — Ташкент отправлением из Ташкента с 18 марта , из Волгограда — с 21 марта;

из Волгограда — с 21 марта; № 371/372 Андижан — Уфа — Андижан отправлением из Андижана с 21 марта , из Уфы — с 24 марта;

из Уфы — с 24 марта; № 315/316 Ташкент — Казань — Ташкент отправлением из Ташкента с 21 марта , из Казани — с 24 марта;

из Казани — с 24 марта; № 350/349 Ташкент — Москва — Ташкент отправлением из Ташкента с 21 марта , из Москвы — с 24 марта;

из Москвы — с 24 марта; № 365/366 Челябинск — Ташкент — Челябинск отправлением из Челябинска с 22 марта , из Ташкента — с 24 марта;

из Ташкента — с 24 марта; № 369/370 Баку — Киев — Баку , включая беспересадочный вагон сообщением Баку — Днепропетровск — Баку , отправлением из Баку с 21 марта , отправлением из Киева — с 23 марта;

включая беспересадочный вагон сообщением Баку — Днепропетровск — Баку отправлением из Баку с 21 марта отправлением из Киева — с 23 марта; № 149/150 Андижан — Москва — Андижан отправлением из Андижана с 22 марта , из Москвы — с 25 марта , в том числе беспересадочные вагоны АО «ФПК» Оренбург — Санкт-Петербург отправлением из Оренбурга с 24 марта;

из Москвы — с 25 марта в том числе беспересадочные вагоны АО «ФПК» Оренбург — Санкт-Петербург отправлением из Оренбурга с 24 марта; № 5/6 Ташкент — Москва — Ташкент отправлением из Ташкента с 19 марта , из Москвы — с 22 марта , в том числе беспересадочные вагоны Федеральной пассажирской компании Оренбург — Санкт-Петербург отправлением из Оренбурга 28 марта.

О возобновлении движения объявят дополнительно.

Подробную информацию о порядке возврата денег за неиспользованные проездные документы и о движении поездов можно получить по круглосуточным телефонам Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» +7 (800)775−00−00 (для звонков из России), (499) 605−20−00 (для звонков с территории иностранных государств).

Напомним, с 17 марта Россия приостановила железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией.