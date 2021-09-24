В Алтайском крае ожидаются помехи в телесигнале из-за излучения Солнца

27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. В Алтайском крае это может продлиться до 23 октября.

Жители Алтайского края могут заметить проблемы с вещанием с 1 по 23 октября, уточняет «Алтайская правда».

Период солнечной интерференции на трансляцию теле- и радиопрограмм — с 12:14 до 13:16.

Большинство пользователей цифрового эфирного телевидения не заметят изменений в качестве изображения, но в ряде случаев возможно «замерзание» картинки, распад ее на пиксели или полное пропадание.

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи и сигналы светила «засвечивают» сигналы спутника.