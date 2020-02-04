В Алтайском крае памятник воинам-землякам поставили в лесу, а не в центре села

В селе Зайцево Тальменского района находится памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, построенный еще в 1970 году. Только стоит он в лесу, хотя по документам должен быть в центре села.

С просьбой перенести памятник к секретарю Алтайского реготделения «Единой России», председателю АКЗС Александру Романенко обратилась глава Зайцевского сельсовета Вера Кудрявцева, пишет пресс-центр партии.

Согласно государственному реестру памятников культуры, он располагается в центре села, но по факту же стоит в лесной зоне на окраине Зайцево. Следить за состоянием монумента из-за этого проблематично.

Администрации сельсовета и Тальменского района уже обращались в Алтайохранкультуру, но положительного ответа из ведомства не поступало.

«Если памятник даже по документам находится по другому адресу, и к тому же можно его спасти от разрушения, то это необходимо сделать. Думаю, нам удастся это сделать», — ответил Романенко.