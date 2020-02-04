Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае памятник воинам-землякам поставили в лесу, а не в центре села

В селе Зайцево Тальменского района находится памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, построенный еще в 1970 году. Только стоит он в лесу, хотя по документам должен быть в центре села.

Памятник в селе Зайцево.
Памятник в селе Зайцево.
altai-ter.er.ru

С просьбой перенести памятник к секретарю Алтайского реготделения «Единой России», председателю АКЗС Александру Романенко обратилась глава Зайцевского сельсовета Вера Кудрявцева, пишет пресс-центр партии.

Согласно государственному реестру памятников культуры, он располагается в центре села, но по факту же стоит в лесной зоне на окраине Зайцево. Следить за состоянием монумента из-за этого проблематично.

Администрации сельсовета и Тальменского района уже обращались в Алтайохранкультуру, но положительного ответа из ведомства не поступало.

«Если памятник даже по документам находится по другому адресу, и к тому же можно его спасти от разрушения, то это необходимо сделать. Думаю, нам удастся это сделать», — ответил Романенко.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость