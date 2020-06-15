Пациенты алтайской больницы пожаловались, что по детям «ходят тараканы»

Жительница Рубцовска просит обратить внимание на состояние детского инфекционного отделения горбольницы № 1. По ее словам, там по детям буквально ползают тараканы. Об этом она написала в группе « Инцидент Рубцовск ».

Женщина рассказала, что вынуждена написать отказ от дальнейшего нахождения в больнице из-за состояния отделения.

«Когда я им (медперсоналу — прим.) сказала, что у меня по ребенку тараканы ходят, они мне ответили: „Давить надо“! Это ужас», — пишет рубцовчанка.

Детское инфекционное отделение горбольницы № 1 Рубцовска. «Инцидент Рубцовск»

В комментариях горожане поддержали автора поста.

«Там и тараканы и клопы и сколопендры, там все подряд. 2 дня там выдержали с ребенком и через отказную домой».

«Жена брата лежала там с дочей, нельзя было в туалет зайти, их там усыпано как гороха, кошмар еще больница называется, да ее закрыть к *** надо».

«Лежала с ребенком прошлый год, так в палате 5 коек, 2 детские, возраста все разные, дышать нечем, где там не будет тараканов, если санитарка элементарно помыть нормально не может, там просто не развернуться, а про кварцевание видимо никто не слышал. В общем не болейте и живите дома!».

Другие отмечают, что персонал учреждения не виноват, а это обращение дойдет «до высоких чинов» и «уже что-нибудь начнут делать».