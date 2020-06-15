Пациенты алтайской больницы пожаловались, что по детям «ходят тараканы»

Женщина рассказала, что вынуждена написать отказ от дальнейшего нахождения в больнице из-за состояния отделения.
«Когда я им (медперсоналу — прим.) сказала, что у меня по ребенку тараканы ходят, они мне ответили: „Давить надо“! Это ужас», — пишет рубцовчанка.
В комментариях горожане поддержали автора поста.
«Там и тараканы и клопы и сколопендры, там все подряд. 2 дня там выдержали с ребенком и через отказную домой».
«Жена брата лежала там с дочей, нельзя было в туалет зайти, их там усыпано как гороха, кошмар еще больница называется, да ее закрыть к *** надо».
«Лежала с ребенком прошлый год, так в палате 5 коек, 2 детские, возраста все разные, дышать нечем, где там не будет тараканов, если санитарка элементарно помыть нормально не может, там просто не развернуться, а про кварцевание видимо никто не слышал. В общем не болейте и живите дома!».
Другие отмечают, что персонал учреждения не виноват, а это обращение дойдет «до высоких чинов» и «уже что-нибудь начнут делать».