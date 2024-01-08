8 января
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Жизнь

В Алтайском крае перекрывают трассы из-за метелей (обновлено)

Из-за плохой видимости временно ограничили движение всего вида транспорта на нескольких дорогах края с раннего утра.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
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По данным Алтайавтодора, перекрыли несколько участков пути на К-03 «Змеиногороск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области».

Так закрылись 71 км участка от Змеиногорска до Рубцовска и дорога от Рубцовска до Новоегорьевского.

Кроме того, перекрыли дорогу на К-21 «Рубцовск-Угловское-Михайловское».

Обновлено 10:57: ограничение ввели для всех видов транспорта на дороге от Поспелихи до Веселоярска.

Сейчас в районах этих магистралей метель и порывистый ветер до 20 м/с. Водителей просят воздержаться от поездок и не покидать свои населенные пункты.

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