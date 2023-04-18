18 апреля
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Жизнь

В Алтайском крае первое яйцо у черных аистов появилось раньше обычного

Первое яйцо появилось у пары черных аистов рядом с Барнаулом, сообщают «Вести Алтай».

Черный аист.
Черный аист.
Алексей Эбель.

Черные аисты — редкий вид птиц, который занесен в Красную книгу России. В Алтайском крае их значительно больше, чем в других регионах страны.

Орнитологи наблюдают за птичьим семейством в режиме онлайн. Птицы прилетели примерно неделю назад, скорее всего, из Индии.

Черные аисты обычно создают пары на всю жизнь и ежегодно прилетают в одно и то же место гнездования.

Зимуют птицы раздельно, а весной происходит воссоединение семьи. Так произошло и в этом году — самец прилетел первым, а через несколько дней на родину вернулась самка.

Ранее журавли станцевали на алтайской дороге.

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