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Жизнь

В Алтайском крае по нацпроекту благоустроят 120 дворов и 55 общественных территорий

120 дворов и 55 общественных пространств благоустроят в Алтайском крае в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в региональном правительстве.

Благоустройство.
Благоустройство.
Анна Зайкова

Работы будут проведены в 42 муниципалитетах. Благоустройство обойдется в 687,8 млн рублей, из которых 663,4 млн рублей — федеральные средства.

Часть муниципалитетов продолжит обновлять объекты, планово переходящие с прошлого года. Остальные приступят к реализации новых проектов.

Отбор дворовых территорий происходил по принципу наличия потребности в ремонте проездов и пешеходных зон, восстановлении освещения, установке скамеек и урн.

Кроме того было учтено пожелание местных жителей оборудовать детские и спортивные площадки при условии софинансирования.

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