В Алтайском крае по нацпроекту благоустроят 120 дворов и 55 общественных территорий

Работы будут проведены в 42 муниципалитетах. Благоустройство обойдется в 687,8 млн рублей, из которых 663,4 млн рублей — федеральные средства.
Часть муниципалитетов продолжит обновлять объекты, планово переходящие с прошлого года. Остальные приступят к реализации новых проектов.
Отбор дворовых территорий происходил по принципу наличия потребности в ремонте проездов и пешеходных зон, восстановлении освещения, установке скамеек и урн.
Кроме того было учтено пожелание местных жителей оборудовать детские и спортивные площадки при условии софинансирования.