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Жизнь

В Алтайском крае почти час будут выть сирены

Утром 12 марта пройдет проверка региональной и местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения. Она начнется с запуска электрических сирен во всех городах и райцентрах, сообщает управление МЧС по Алтайскому краю.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова
1 Когда зазвучат сирены?

Сирены в Алтайском крае будут проверять 12 марта с 11:35 до 12:15.

2 Что за сигнал будет подан во время проверки сирен?

Как напоминают спасатели, прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут — это сигнал «Внимание всем». Его подают перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

3 Что нужно делать, если услышал звук сирены «Внимание всем»?

Нужно включить канал «Россия 1» в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение ГУ МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.

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