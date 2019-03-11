В Алтайском крае почти час будут выть сирены

Сирены в Алтайском крае будут проверять 12 марта с 11:35 до 12:15.
Как напоминают спасатели, прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут — это сигнал «Внимание всем». Его подают перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Нужно включить канал «Россия 1» в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение ГУ МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.