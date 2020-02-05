В Алтайском крае ради многоэтажки спилили вековые деревья

В Бийске решили построить пятиэтажный дом в квартале АБ и без разрешения спилили вековые деревья, пишет «Бийский рабочий». Тревогу забил эколог Сергей Белоконь.

Дом возводит бийское СУ-1. Стройлощадку уже огородили, провели планировку территории и спилили деревья (три сосны и ель возрастом 80−100 лет).

Это произошло еще осенью 2019 года, но местные власти на ситуацию не отреагировали. Административного наказания за спиленные деревья не было, пишет издание.

Чиновники сослались на отсутствие состава административного правонарушения и истечение сроков давности, но пояснили, что ущерб от вырубки составил 82 тыс. рублей, которые СУ-1 заплатило в бюджет города.

Это «восстановительная стоимость за снос высокорослых деревьев».

СУ-1 за разрешением на спил деревьев в управлении ЖКХ обращалось, но получило отказ, поскольку документов, подтверждающих строительство, еще не было.