В Алтайском крае подняли плату за детские сады

Родительская плата в крае не менялась с 2015 года. Теперь сумму взноса повысили в большей части муниципалитетов. По словам начальника отдела общего образования краевого минобра Натальи Полосиной, «сегодня появляется возможность в садах кормить не только курицей, но и мясом, давать яблочко».
Средний размер родительской доли почти во всех городах края составляет 2 тысячи рублей, меньше платят только в Славгороде и Яровом.
В районах стоимость ниже. Например, в Кытмановском, Быстроистокском районах это 1100 рублей.
Как пишут жители края в соцсетях, плата увеличилась, а питание нет.
«Как была горошница и морковка на ужин, которую дети не едят, так и осталась. В нашем садике никаких изменений в меню не заметно», — пишет жительница Барнаула. При этом в другом детсаду, по словам родителей, в меню появилось мясо.
«Плата за детский сад сколько времени не повышалась? А продукты за это время на сколько выросли? Поэтому и получилось что меню тоже осталось», — предполагают комментаторы в паблике «Инцидент Барнаул».
Как ранее писал altapress.ru, в Барнауле плата поднялась на 21% с 1 сентября — с 1650 до 2000 рублей.