В ночь с 4 на 5 января в Алтайском крае похолодает до -32, сообщает алтайский ЦГМС.

Ночью 5 января −22…−27, при прояснении до -32, днем днем −16…−21. В отдельных районах синоптики прогнозируют снег, местами изморозь, на дорогах гололедица. Днем порывы ветра могут достигнуть 12 м/с.

В ночь на 6 января в крае при прояснении температура воздуха опустится до -30.

В Барнауле ночью 5 января похолодает до −25…−27, а днем столбик термометра поднимется до −16…−18. В течение дня возможен небольшой снег. 6 января будет немного теплее, температура воздуха ночью составит −21…−23, а днем −13…−15.