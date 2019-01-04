Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 января -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
79

В Алтайском крае похолодает до -32

В ночь с 4 на 5 января в Алтайском крае похолодает до -32, сообщает алтайский ЦГМС.

Мороз. Дорога.
Мороз. Дорога.
СС0

Ночью 5 января −22…−27, при прояснении до -32, днем днем −16…−21. В отдельных районах синоптики прогнозируют снег, местами изморозь, на дорогах гололедица. Днем порывы ветра могут достигнуть 12 м/с.

В ночь на 6 января в крае при прояснении температура воздуха опустится до -30.

В Барнауле ночью 5 января похолодает до −25…−27, а днем столбик термометра поднимется до −16…−18. В течение дня возможен небольшой снег. 6 января будет немного теплее, температура воздуха ночью составит −21…−23, а днем −13…−15.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость