В Алтайском крае похолодает до -25 градусов

Погода в Алтайском крае 8 ноября:
ночью:
-
-1 … -6 градусов, местами в восточных районах до -11 градусов,
-
на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед, на дорогах сильная гололедица,
-
ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением до 10−15 м/с.
днем:
-
-1 … +4 градуса,
-
на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед, на дорогах сильная гололедица,
-
ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 9 ноября:
ночью:
-
-2 … -7 градусов, в предгорьях до -12 градусов,
-
снег, мокрый снег, метель, местами сильный снег, гололед, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы,
-
ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 19−24 м/с.
днем:
-
-2 … +3 градуса, в северо-западных районах -2 … -7 градусов с похолоданием в течение дня
-
снег, мокрый снег, метель, местами сильный снег, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы,
-
ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 19−24 м/с.
Погода в Алтайском крае 10 ноября:
ночью:
-
-13 … -18 градусов, в северных районах до -25 градусов,
-
на большей части территории, снег, мокрый снег, местами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица
-
ветер северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Днем:
-
-11 … -16 градусов, в северных районах -16 … -21 градусов,
-
в южных и восточных районах снег, на дорогах сильная гололедица
-
ветер северо-западный, 6−11 м/с.