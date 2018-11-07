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В Алтайском крае похолодает до -25 градусов

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. В северных районах региона ночью 10 ноября столбик термометра покажет -25 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Иней. Мороз.
Иней. Мороз.
СС0

Погода в Алтайском крае 8 ноября:

ночью:

  • -1 … -6 градусов, местами в восточных районах до -11 градусов,

  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед, на дорогах сильная гололедица,

  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением до 10−15 м/с.

днем:

  • -1 … +4 градуса,

  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололед, на дорогах сильная гололедица,

  • ветер юго-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 9 ноября:

ночью:

  • -2 … -7 градусов, в предгорьях до -12 градусов,

  • снег, мокрый снег, метель, местами сильный снег, гололед, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы,

  • ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 19−24 м/с.

днем:

  • -2 … +3 градуса, в северо-западных районах -2 … -7 градусов с похолоданием в течение дня

  • снег, мокрый снег, метель, местами сильный снег, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы,

  • ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 19−24 м/с.

Погода в Алтайском крае 10 ноября:

ночью:

  • -13 … -18 градусов, в северных районах до -25 градусов,

  • на большей части территории, снег, мокрый снег, местами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица

  • ветер северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем:

  • -11 … -16 градусов, в северных районах -16 … -21 градусов,

  • в южных и восточных районах снег, на дорогах сильная гололедица

  • ветер северо-западный, 6−11 м/с.

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