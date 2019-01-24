В Алтайском крае похолодает до -30 градусов

Погода в Алтайском крае в субботу, 26 января:
ночью:
-
-25,-30 градусов, местами в западных районах -15,-20 градусов,
-
в восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с
днем:
-
-7,-12 градусов,
-
в западных и северных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 27 января:
ночью:
-
-10,-15 градусов, местами -15,-20 градусов,
-
на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,
-
ветер западный, 9−14 м/с местами порывы 17−22 м/с
днем:
-
-10,-15 градусов, местами -15,-20 градсов с похолоданием в течение дня,
-
на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,
-
ветер западный, 9−14 м/с местами порывы 17−22 м/с.
В Барнауле днем 26 январе будет -8,-10 градусов, а днем 27 января: -12,-14 градусов с похолоданием в течение дня.