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В Алтайском крае похолодает до -30 градусов

В Алтайском крае на выходных 26 и 27 января заметно похолодает. В ночь на субботу столбик термометра покажет −25…−30 градусов.

Иней. Мороз.
Иней. Мороз.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 26 января:

ночью:

  • -25,-30 градусов, местами в западных районах -15,-20 градусов,

  • в восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с

днем:

  • -7,-12 градусов,

  • в западных и северных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 27 января:

ночью:

  • -10,-15 градусов, местами -15,-20 градусов,

  • на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,

  • ветер западный, 9−14 м/с местами порывы 17−22 м/с

днем:

  • -10,-15 градусов, местами -15,-20 градсов с похолоданием в течение дня,

  • на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,

  • ветер западный, 9−14 м/с местами порывы 17−22 м/с.

В Барнауле днем 26 январе будет -8,-10 градусов, а днем 27 января: -12,-14 градусов с похолоданием в течение дня.

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