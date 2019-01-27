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Жизнь
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В Алтайском крае похолодает до -35 градусов

В Алтайском крае в понедельник, 28 января, заметно похолодает. Это следует из информации алтайского ЦГМС.

На Алтае - аномальные морозы.
На Алтае - аномальные морозы.
Олег Богданов

Погода в Алтайском крае 28 января

ночью:

  • -23,-28 градусов, при прояснении в западных районах -30,-35 градусов,
  • в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • -20,-25 градусов,
  • в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица,
  • ветер западный, 4−9 м/с.

Погода Барнауле 28 января

ночью:

  • -26,-28 градусов,
  • возможен небольшой снег, на дорогах гололедица,
  • ветер западный, 4−9 м/с

днем:

  • -22,-24 градусов,
  • возможен небольшой снег, на дорогах гололедица,
  • ветер западный, 4−9 м/с.
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