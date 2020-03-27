В Алтайском крае похолодает и начнется снегопад

28 марта в Алтайском крае ночная температура опустится местами до -4 градусов. Синоптики алтайского ЦГМС прогнозируют небольшой снег, местами мокрый снег.

Днем 28 марта в Алтайском крае термометры покажут 0… +5 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. мокрого снега, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ночью 29 марта в крае будет −2… −7 градусов, местами по западу температура опустится до -12 градусов. В отдельных районах небольшой снег. Днем потеплеет до +4 градусов и осадки прекратятся.

30 марта ночная температура составит -4. -9 градусов, в предгорьях местами до -14. Днем будет +3… +8 градусов. Без осадков.

В Барнауле

Ночью 28 марта в столице края 0. -2, днем до +2 градусов. Временами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, возможны гололедные явления.

29 марта ночная температура составит -5. -7 градусов, в первой половине ночи небольшой снег. Днем будет +2 градуса и преимущественно без осадков.

30 марта осадки окончательно закончатся. Ночью будет также −5… −7 градусов. Днем потеплее до +5.