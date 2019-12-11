В Алтайском крае полицейские бегом ринулись через закрытую переправу ради беременной

В Камне-на-Оби сотрудники полиции помогли беременной женщине добраться до роддома. Роженица находилась там, куда не могли добраться машины, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ночью 7 декабря к сотрудникам ГИБДД обратился мужчина, который попросил помочь его беременной жене — женщина была на противоположном берег Оби, а ледовая переправа для движения уже закрылась.

Старший лейтенант полиции Алексей Долеченко и лейтенант Дмитрий Швайцер на своих двоих бросились на другой берег, помогли роженице переправиться и потом на служебном автомобиле с мигалками и сиреной доставили в роддом.

Через несколько часов она родила мальчика. Его назвали Савелий.

Руководство отдела МВД России «Каменский» объявило благодарность сотрудникам ГИБДД за профессионализм и грамотные действия в ситуации, требующей незамедлительного реагирования.