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Жизнь

В Алтайском крае полицейские бегом ринулись через закрытую переправу ради беременной

В Камне-на-Оби сотрудники полиции помогли беременной женщине добраться до роддома. Роженица находилась там, куда не могли добраться машины, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ГИБДД помогли роженице.
Сотрудники ГИБДД помогли роженице.
пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ночью 7 декабря к сотрудникам ГИБДД обратился мужчина, который попросил помочь его беременной жене — женщина была на противоположном берег Оби, а ледовая переправа для движения уже закрылась.

Старший лейтенант полиции Алексей Долеченко и лейтенант Дмитрий Швайцер на своих двоих бросились на другой берег, помогли роженице переправиться и потом на служебном автомобиле с мигалками и сиреной доставили в роддом.

Через несколько часов она родила мальчика. Его назвали Савелий.

Руководство отдела МВД России «Каменский» объявило благодарность сотрудникам ГИБДД за профессионализм и грамотные действия в ситуации, требующей незамедлительного реагирования.

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