В Алтайском крае полицейские бегом ринулись через закрытую переправу ради беременной

Ночью 7 декабря к сотрудникам ГИБДД обратился мужчина, который попросил помочь его беременной жене — женщина была на противоположном берег Оби, а ледовая переправа для движения уже закрылась.
Старший лейтенант полиции Алексей Долеченко и лейтенант Дмитрий Швайцер на своих двоих бросились на другой берег, помогли роженице переправиться и потом на служебном автомобиле с мигалками и сиреной доставили в роддом.
Через несколько часов она родила мальчика. Его назвали Савелий.
Руководство отдела МВД России «Каменский» объявило благодарность сотрудникам ГИБДД за профессионализм и грамотные действия в ситуации, требующей незамедлительного реагирования.