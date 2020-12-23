В Алтайском крае полицейские нашли двух замерзших девочек

Родители девочек обратились в полицию, неравнодушные горожане в соцсетях призвали помочь в поисках. Сестры не помнили точный адрес своего дома и могли заблудиться.
Замерзших и напуганных девочек нашли сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Рубцовский». Оказалось, сестры свернули не туда, а потом не смогли найти дорогу домой и заблудились.
Детей вернули родителям.
Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» просили помощи в розыске Василия Жданова. Он бесследно пропал в Павловском районе Алтайского края.