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Жизнь

В Алтайском крае полицейские нашли двух замерзших девочек

22 декабря в Рубцовске пропали две сестры 7 и 9 лет. Днем они пошли в гости к подружке, но к вечеру не вернулись домой.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Родители девочек обратились в полицию, неравнодушные горожане в соцсетях призвали помочь в поисках. Сестры не помнили точный адрес своего дома и могли заблудиться.

Замерзших и напуганных девочек нашли сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Рубцовский». Оказалось, сестры свернули не туда, а потом не смогли найти дорогу домой и заблудились.

Детей вернули родителям.

Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» просили помощи в розыске Василия Жданова. Он бесследно пропал в Павловском районе Алтайского края.

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