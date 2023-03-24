В Алтайском крае полицейский спас женщину, которая почти сутки провела на морозе в лесу

В феврале 2023 года жительница барнаульского поселка Борзовая Заимка едва не замерзла в лесу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Об этой истории стало известно из письма матери потерпевшей, в котором она подробно изложила события того дня.

Женщина пишет, что 14 февраля 2023 года пропала ее 36-летняя дочь. Старшая внучка позвонила и рассказала бабушке, что мама давно уехала в магазин, но к ночи так и не вернулась.

Пенсионерка моментально приехала к троим внукам, а утром следующего дня забила тревогу и обратилась к старшему лейтенанту полиции Алексею Сибирцеву.

Алексей Сибирцев. Полицейский. ГУ МВД России по Алтайскому краю

«Хоть семья и состоит на учете в органах внутренних дел, но просто так уйти и оставить надолго детей одних, тем более малютку, женщина не могла. Поэтому сразу предположил, что скорее всего что-то произошло», — рассказал участковый.

Накануне вечером женщина уезжала вместе с гражданским мужем. Утром на вопрос о местоположении женщины он толком ничего не ответил, но упомянул лес.

Сотрудник полиции определил примерное место нахождения женщины и начал поиски. Спустя несколько часов ему удалось обнаружить пропавшую.

Женщина сидела в сугробе в овраге у железнодорожных путей и практически не подавала признаков жизни. От обморожения у нее начался жар, из-за чего она сняла с себя часть одежды.

«Он ее практически на себе нес около четырех километров по железнодорожным путям до автомобиля, так как на автомобиле не было возможности проехать», — пишет мать потерпевшей.

По дороге полицейский вызвал бригаду скорой помощи. Медики подтвердили, что если бы прошло еще немного времени, женщина умерла бы от переохлаждения.

Как оказалось, между сожителями в тот вечер произошел конфликт, в ходе которого мужчина высадил попутчицу из машины в лесу и уехал.

Женщина в попытках дойти до дома пешком заблудилась и присела на снег возле железнодорожных путей. Там ее и обнаружил сотрудник полиции.

Потерпевшую госпитализировали. Несмотря на то, что в больнице она пробыла недолго, до сих пор проходит лечение, потому что получила обморожение.

Гражданский муж теперь является фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Ранее пенсионерка умерла от переохлаждения в российском городе.