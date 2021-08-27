27 августа
﻿
Жизнь

В Алтайском крае распробовали и назвали самые лучшие сыры и молочку

В Барнауле подвели итоги традиционных профессиональных конкурсов качества молочных продуктов и сыров «Молочные продукты Сибири-2021».

В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры.
В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры.
https://upp.alregn.ru/

В конкурсе участвовали 30 молокопереработчиков из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Санкт-Петербурга.

На суд профессионального жюри было представлено более 150 образцов цельномолочной продукции, творога, сливочного масла, сыра, сухих молочных продуктов, плавленого сыра и плавленого сырного продукта.

Победители и призеры определялись в 27 номинациях.

В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры.
В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры.
upp.alregn.ru/

Что оценивало жюри

Экспертная группа не просто пробовала образцы на вкус, но и тщательно исследовала каждый в лаборатории, проводила органолептическую оценку образцов согласно действующим отраслевым методикам.

Среди основных критериев оценки — вкус и запах, внешний вид и консистенция, цвет, внешний вид потребительской упаковки, маркировка продукта.

Члены жюри отметили высокий уровень качества, широкий ассортимент представленной продукции, разнообразие инновационных, импортозамещающих молочных продуктов.

В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры.
В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры.
upp.alregn.ru/

Кто победил

Лучшим питьевым молоком была признана продукция «Барнаульского молкомбината». Ему же досталось Гран-при в номинации «Йогурт с наполнителем «клубника-малина» 2,5%".

Лучшая сметана у «Славгородского молочного комбината», сливочное масло — у предприятия «Брюкке», творог — у заринского «Холода».

В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры.
В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры.
upp.alregn.ru/

Среди твердых сыров Гран-При у «Троицкого маслосыродела». Три золотые медали завоевала продукция АКХ «Ануйское» из Петропавловского района.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость