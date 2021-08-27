В Алтайском крае распробовали и назвали самые лучшие сыры и молочку

В конкурсе участвовали 30 молокопереработчиков из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Санкт-Петербурга.
На суд профессионального жюри было представлено более 150 образцов цельномолочной продукции, творога, сливочного масла, сыра, сухих молочных продуктов, плавленого сыра и плавленого сырного продукта.
Победители и призеры определялись в 27 номинациях.
Что оценивало жюри
Экспертная группа не просто пробовала образцы на вкус, но и тщательно исследовала каждый в лаборатории, проводила органолептическую оценку образцов согласно действующим отраслевым методикам.
Среди основных критериев оценки — вкус и запах, внешний вид и консистенция, цвет, внешний вид потребительской упаковки, маркировка продукта.
Члены жюри отметили высокий уровень качества, широкий ассортимент представленной продукции, разнообразие инновационных, импортозамещающих молочных продуктов.
Кто победил
Лучшим питьевым молоком была признана продукция «Барнаульского молкомбината». Ему же досталось Гран-при в номинации «Йогурт с наполнителем «клубника-малина» 2,5%".
Лучшая сметана у «Славгородского молочного комбината», сливочное масло — у предприятия «Брюкке», творог — у заринского «Холода».
Среди твердых сыров Гран-При у «Троицкого маслосыродела». Три золотые медали завоевала продукция АКХ «Ануйское» из Петропавловского района.
С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.