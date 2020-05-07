Лесная холдинговая компания «Алтайлес» провела памятные акции в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби. В городских парках высажены хвойные деревья. Все они посвящены 75 годовщине Великой Победы. Каждое дерево — живой символ памяти о великом подвиге земляков. Сеянцы и саженцы выращены в лесных питомниках холдинга.

По 75 деревьев посадили в Барнаульском зоопарке и парке «Изумрудный» города Барнаула, 50 деревьев — в парке им. Кирова в Рубцовске, на набережной Камня-на-Оби посадили 100 деревьев. Примечательно, в Камне-на-Оби молодые деревья посвящены памяти 16 Героев Советского Союза. Все они — уроженцы города.

Из-за ограничительных мероприятий акции проводились только силами сотрудников холдинга и партнеров.

В Барнаульском зоопарке посадили 75 дереьвев — в честь юбилея Великой Победы

— Мы решили не прерывать проведение акции «Лес Победы», которую проводим в регионе седьмой год подряд, а также поддержать международную акцию «Сад Памяти». Несмотря на сложности, наш долг — чтить память фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря великому подвигу наших земляков мы живем сегодня. Надеемся, что в следующем году состоятся традиционные посадки деревьев с участием всех желающих жителей, — отметил генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников.

Кроме организованных акций, по заявкам администраций, управляющих компаний холдинговая компания предоставила безвозмездно сеянцы сосны, ели, лиственницы. Новые деревья посажены в пригороде Барнаула, Первомайском, Угловском, Краснощековском, Шелаболихинском, Рубцовском, Тюменцевском, Завьяловском и др. районах Алтайского края.

В Камне-на-Оби деревья высадили в память о 16 земляках , героически боровшихся за победу

— Каждое дерево — это память о тех, кому мы обязаны жизнью. Считаю правильным проводить такие акции. Они приобщают к созиданию и труду. Десять тысяч сеянцев сосны раздали селам, егерям Чинетинского заказника. В посадках приняли участие фермерские хозяйства, сотрудники администраций, студенты, пчеловоды. Выражаю благодарность холдингу «Алтайлес» за такое доброе дело, как выращивание сеянцев и организацию памятной акции, — поделился впечатлениями директор представительства ООО «Жизнь-мед», с. Усть-Козлуха Краснощековского района Александр Медведев.

К акции присоединились общественные организации и политические партии. В Первомайском районе посадку деревьев организовали коммунисты. Члены первичных партийных организаций при поддержке жителей высадили сеянцы в Акуловском, Березовском и Первомайском сельских советах.

В Барнауле аллею ленточного бора заложили в парке «Изумрудный»

— Жители просят продолжать акцию на постоянной основе. К сожалению, в условиях эпидемии мы не смогли провести мероприятие масштабно, с привлечением большого количества людей. Но мы получили бесценный опыт, который, уверен, пригодится в следующем году, — рассказал второй секретарь Первомайского райкома КПРФ Алексей Коверзнев.

1 млн деревьев, высаженных весной в рамках работ по воспроизводству лесов, также посвящаются 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, сотрудники холдинга «Алтайлес» и организаций-партнеров высадили более 1 млн деревьев в память о Великой Победе.

В Рубцовске посадили деревья в городском парке им. Кирова

Отметим, в 2020 году в России проходит международная акция «Сад Памяти». Жители регионов высаживают деревья в память о 27 миллионах погибших воинах. В Алтайском крае памятные акции традиционно проводит холдинг «Алтайлес». Самая известная из них — «Лес Победы».

Партнеры акций «Сад Памяти», «Лес Победы» в Алтайском крае:

Союз журналистов в Алтайском крае

Русское географическое общество в Алтайском крае

Общественная организация «Рубцовск Молодой»

Акции проводились с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Валентина Смирнова, из архива холдинга «Алтайлес».