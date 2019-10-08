В Алтайском крае посчитали долгожителей

В 2019 году 21 житель Алтайского края отметил 100-летие, сообщили в краевом отделении Пенсионного фонда. Всего в регионе живет 71 человек в возрасте старше 100 лет.

Из них 59 женщин и 12 мужчин. Самая старшая представительница — 1913 года рождения, еще одна — 1914 года, две родились в 1915 году, семь — в 1916, 11 человек — сверстники событий 1917 года.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, число долгожителей, отметивших свое 100-летие в 2019 году — увеличилось на 3 человека (в 2018 году их было 68).

«Увеличение произошло за счет мужчин-долгожителей, в 2018 году их было — 9 человек, а в этом году 100-летний юбилей отпраздновали 12 представителей сильного пола», — говорят в ПФР.

Старейшая пенсионерка региона, 1913 года рождения, живет в Тюменцевском районе. Ей в ноябре исполнится 106 лет. Самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин — в Яровом. Ему в этом году уже исполнилось 102 года.

Карта долгожителей Алтайского края. Алтайское отделение ПФР.

Также в ПФР назвали популярные имена среди долгожителей — Прасковья, Таисия, Пелагея, а у мужчин — Николай, Константин и Александр.

Из редких — Домна, Марьям, Феодосия, Зиновий, Деомид и Трифон.