В Алтайском крае посчитали долгожителей

Из них 59 женщин и 12 мужчин. Самая старшая представительница — 1913 года рождения, еще одна — 1914 года, две родились в 1915 году, семь — в 1916, 11 человек — сверстники событий 1917 года.
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, число долгожителей, отметивших свое 100-летие в 2019 году — увеличилось на 3 человека (в 2018 году их было 68).
«Увеличение произошло за счет мужчин-долгожителей, в 2018 году их было — 9 человек, а в этом году 100-летний юбилей отпраздновали 12 представителей сильного пола», — говорят в ПФР.
Старейшая пенсионерка региона, 1913 года рождения, живет в Тюменцевском районе. Ей в ноябре исполнится 106 лет. Самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин — в Яровом. Ему в этом году уже исполнилось 102 года.
Также в ПФР назвали популярные имена среди долгожителей — Прасковья, Таисия, Пелагея, а у мужчин — Николай, Константин и Александр.
Из редких — Домна, Марьям, Феодосия, Зиновий, Деомид и Трифон.
«Всем пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, ПФР увеличивает фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в два раза. Обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда для перерасчета пенсии в этом случае не нужно, он производится автоматически», — напоминают в Пенсионном фонде.