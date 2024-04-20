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Жизнь

В Алтайском крае пострадавшим от паводка выделили около 17 млн рублей

В регионе продолжают оказывать материальную и гуманитарную помощь пострадавшим от паводка, сообщается в правительстве Алтайского края.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

Жителям пострадавших территорий предоставляется единовременная материальная помощь: 30 тысяч рублей – собственникам или постоянно проживающим гражданам, дома которых затопило выше уровня пола, 10 тысяч рублей – в случае затопления приусадебного участка.

Списки пострадавших в районах все еще продолжают пополняться, также принимаются заявления на получение матпомощи. Срок подачи заявлений и документов не ограничен.

По состоянию на 19 апреля всего в списках пострадавших от паводка числится порядка 1600 граждан. На выплаты из краевого бюджета уже выделили около 17 млн рублей.

Помимо этого, комплексные центры социального обслуживания населения предоставляют материальную помощь в натуральном виде. Это продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда. Для оперативного оказания помощи организована работа мобильных бригад.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сняли режим ЧС в связи с паводком.

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