В Алтайском крае построят лунный лазерный дальномер

В 2024 году в Алтайском крае намерены ввести в эксплуатацию лунный лазерный дальномер. С его помощью можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, пишет ТАСС со ссылкой на корпорацию «Системы прецизионного приборостроения».