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Жизнь

В Алтайском крае построят лунный лазерный дальномер

В 2024 году в Алтайском крае намерены ввести в эксплуатацию лунный лазерный дальномер. С его помощью можно будет с высокой точностью определить расстояние до спутника Земли, пишет ТАСС со ссылкой на корпорацию «Системы прецизионного приборостроения».

Телескоп в Змеиногорском районе.
Телескоп в Змеиногорском районе.
Анастасия Коваленко, altapress.ru

Для создания опытного образца дальномера трехметровый информационный телескоп Алтайского оптико-лазерного центра дооснастят аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны. Уже завершается изготовление составных частей аппарата. Монтаж и пусконаладочные работы проведут в период 2022—2023 годов.

После модернизации телескоп измерит расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров. Измерения планируется провести с использованием уголковых отражателей на американских и советских космических аппаратах, находящихся на Луне: расстояние будет измеряться между ними и Алтайским центром.

Это поможет получить дополнительную информацию для внесения поправок в работу системы ГЛОНАСС.

Как сообщалось в 2016 году, уникальный прибор будет базироваться в Алтайском оптико-лазерном центре им. Германа Титова, который находится в Змеиногорском районе.

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