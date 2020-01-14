В Алтайском крае построят лунный лазерный дальномер

Для создания опытного образца дальномера трехметровый информационный телескоп Алтайского оптико-лазерного центра дооснастят аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны. Уже завершается изготовление составных частей аппарата. Монтаж и пусконаладочные работы проведут в период 2022—2023 годов.
После модернизации телескоп измерит расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров. Измерения планируется провести с использованием уголковых отражателей на американских и советских космических аппаратах, находящихся на Луне: расстояние будет измеряться между ними и Алтайским центром.
Это поможет получить дополнительную информацию для внесения поправок в работу системы ГЛОНАСС.
Как сообщалось в 2016 году, уникальный прибор будет базироваться в Алтайском оптико-лазерном центре им. Германа Титова, который находится в Змеиногорском районе.