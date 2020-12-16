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Жизнь

В Алтайском крае построят 130 новых медицинских объектов

В Алтайском крае будут строить и модернизировать первичное звено здравоохранения, в основном в центральных районных больницах, сообщает региональный минздрав.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

В 2019 году президент Владимир Путин дал поручение разработать специальную программу для здравоохранения, позволяющую изменить медицинскую помощь, которая ближе всего к населению, потому что именно по уровню развития поликлиник и центральных районных больниц большинство жителей дают свою оценку всей системе.

Проект должен был вступить в реализацию с 1 июля 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией дата перенесена на 1 января 2021 года.

В Алтайском каре в программу модернизации включены 93 медицинских организации первичного звена, в том числе 58 центральных районных больниц, 21 городская больница для детей и взрослых, 13 городских поликлиник для детей и взрослых, а также Медсанчасть № 128 ФМБА России.

Программа рассчитана на пять лет. За это время планируется укрепить межрайонные медицинские центры, расширить выездные форм работы в отдаленных селах, примененить дистанционные методы диагностики.

Запланированы несколько масштабных проектов. Например, уже начатое строительство нового корпуса городской поликлиники № 14 Барнаула, строительство нового корпуса городской поликлиники № 9 Барнаула и строительство городской поликлиники на 700 посещений в Центральном районе Барнаула.

Всего планируется построить 130 разных объектов — поликлиники, ФАПы, врачебные амбулатории. Запланирована также одна реконструкция и 18 капитальных ремонтов объектов здравоохранения. Министерством здравоохранения РФ предварительно одобрено выделение на эти цели порядка 7,4 млрд. рублей.

Всего на реализацию программы в 2021—2025 годах запланировано 8,4 млрд рублей.

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