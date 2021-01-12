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Жизнь

В Алтайском крае построят Центр культурного развития

Алтайский край вошел в число 39 регионов, где по нацпроекту «Культура» построят Центр культурного развития. Пока не решено, где именно он появится.

Типовой проект Центра культурного развития.
Типовой проект Центра культурного развития.
culture22.ru

Строительство, согласно условиям предоставления федеральных денег, должно осуществляться в городах, где население составляет до 300 тыс. человек. В Алтайском крае этим критериям соответствуют три города — Новоалтайск, Бийск и Рубцовск.

«Учитывая, что в Новоалтайске в поселке Белоярск уже ведется строительство нового современного объекта культуры, фактически бороться за строительство Центра будут Бийск и Рубцовск», — уточнили в краевом минкульте.

Решение будут принимать по результатам конкурса.

«Конечно, прежде всего, учитывается социальная необходимость в новом объекте культуры на данной территории и готовность муниципалитета выполнять финансовые обязательства по содержанию нового объекта и учреждения», — пояснила министр культуры региона Елена Безрукова.

Строительство планируют в 2023—2024 годах.

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