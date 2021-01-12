В Алтайском крае построят Центр культурного развития

Алтайский край вошел в число 39 регионов, где по нацпроекту «Культура» построят Центр культурного развития. Пока не решено, где именно он появится.

Строительство, согласно условиям предоставления федеральных денег, должно осуществляться в городах, где население составляет до 300 тыс. человек. В Алтайском крае этим критериям соответствуют три города — Новоалтайск, Бийск и Рубцовск.

«Учитывая, что в Новоалтайске в поселке Белоярск уже ведется строительство нового современного объекта культуры, фактически бороться за строительство Центра будут Бийск и Рубцовск», — уточнили в краевом минкульте.

Решение будут принимать по результатам конкурса.

«Конечно, прежде всего, учитывается социальная необходимость в новом объекте культуры на данной территории и готовность муниципалитета выполнять финансовые обязательства по содержанию нового объекта и учреждения», — пояснила министр культуры региона Елена Безрукова.

Строительство планируют в 2023—2024 годах.