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В Алтайском крае потеплеет до +4

29 ноября в Алтайском крае потеплеет до +4, сообщает алтайский ЦГМС. На неделе в регионе синоптики прогнозируют снежную и ветреную погоду.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 27 ноября

  • ночью на большей территории края будет снег, местами метель, днем в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
  • температура воздуха ночью −9… −14, в северо-западных районах до −14… −19, днем -6 … -11, в предгорьях до -1,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами в южных районах порывы до 12−17 м/с.

Погода в Алтайском крае 28 ноября

  • ночью без осадков, днем на большей части территории снег, местами метель, в предгорных районах мокрый снег, на дорогах гололедица,
  • температура воздуха ночью −7… −12, в предгорных районах до −14… −19, днем 0… -5,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, в восточных районах порывы до 20 м/с.

Погода в Алтайском крае 29 ноября

  • ночью и днем на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
  • температура воздуха ночью −5… −10, в восточных районах до -15, днем столбик термометра поднимется до −1… +4,
  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
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