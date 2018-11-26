В Алтайском крае потеплеет до +4

Погода в Алтайском крае 27 ноября
- ночью на большей территории края будет снег, местами метель, днем в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
- температура воздуха ночью −9… −14, в северо-западных районах до −14… −19, днем -6 … -11, в предгорьях до -1,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами в южных районах порывы до 12−17 м/с.
Погода в Алтайском крае 28 ноября
- ночью без осадков, днем на большей части территории снег, местами метель, в предгорных районах мокрый снег, на дорогах гололедица,
- температура воздуха ночью −7… −12, в предгорных районах до −14… −19, днем 0… -5,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, в восточных районах порывы до 20 м/с.
Погода в Алтайском крае 29 ноября
- ночью и днем на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
- температура воздуха ночью −5… −10, в восточных районах до -15, днем столбик термометра поднимется до −1… +4,
- ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.