В Алтайском крае потеплеет до +18

В отдельных районах Алтайского края к концу рабочей недели потеплеет до +18 градусов. По данным алтайского ЦГМС, в субботу, 30 марта, в регионе возможны мокрый снег и дождь.

28 марта ночью в Алтайском крае будет -5,-10, днем ожидается потепление до +3… +8, в предгорьях до +13 градусов. Ночью местами в восточных районах возможен небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. В Барнауле ночная температура составит −5… −7, дневная +5… +7 градусов.

Днем 29 марта в регионе продолжит теплеть. Ночью термометры покажут −3… −8 градусов, местами до -13. Днем будет +6… +11, в южных районах до +18 градусов. Барнаульцев днем ждет +9… +11 градусов, ночная температура составит −5… −7 градусов.

30 марта днем на большей части территории региона возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью в крае будет −2… +3, местами до -7 градусов, днем потеплеет до +5… +10, в южных районах до +15. В Барнауле ночью около 0 градусов, днем +7… +9.